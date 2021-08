Covid-19 : le vaccin Moderna est efficace à 93% au minimum six mois

Dans un communiqué publié jeudi 5 août, la firme américaine Moderna s’est félicitée de la durabilité de son vaccin à ARN messager, efficace à 93% pendant plus de six mois après l’injection de la deuxième dose.

Quelques jours après avoir reçu l’autorisation d’administration aux adolescents de 12 à 17 ans, le vaccin produit par la société de biotechnologies des Etats-Unis a donné des résultats encourageants sur le long terme. Au-delà du chiffre élevé de 93% d’efficacité plus de six mois après la deuxième injection, les doses de rappels montrent des résultats «robustes», comme le souligne l’entreprise ce jeudi.

Here are key takeaways from the Moderna Phase 3 COVE Study final analysis and real-world evidence. Final analysis of Phase 3 COVE Study demonstrates COVID-19 vaccine efficacy of 93% and emerging real-world evidence demonstrates efficacy against variants of concern. pic.twitter.com/8HJ4OiUcAj

