Le fossile d'un animal inconnu et vieux de 300 millions d'années découvert

Vieux d'environ 300 millions d'années, ce fossile découvert dans le parc national de Canyonlands, dans l'Utah (Etats-Unis), est très certainement celui d'un animal. Oui, mais lequel ? Selon les paléontologues qui l'ont extrait, il pourrait être le premier de son genre, soit le squelette d'une créature encore inconnue.

En attendant des investigations plus poussées, les chercheurs estiment qu'il s'agit d'un animal trétapode, c'est à dire à quatre pattes, potentiel ancêtre des reptiles ou des mammifères. Adam Huttenlocker, professeur adjoint à l'Université de Californie du sud et spécialiste des fossiles des premiers tétrapodes, pense avoir affaire à un amniote précoce, soit un vertébré terrestre qui pond des oeufs.

The #fossil is from the Early Permian Period and was preserved in the Cedar Mesa Sandstone. The team can't wait to get back to the lab to figure out exactly what kind of animal it is! (2/2) pic.twitter.com/nov9wuKJsb

