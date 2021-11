Espace : le télescope spatial James Webb décollera plus tard en raison d'un «incident» lors des préparatifs

En Guyane française, les préparatifs pour le décollage du télescope spatial James Webb ne se sont pas déroulés comme prévu. Dans un communiqué publié lundi 22 novembre, la Nasa a expliqué qu'à la suite d'un «incident», le départ en orbite a été repoussé au 22 décembre, au lieu du 18.

«Les techniciens se préparaient à attacher Webb» à l'adaptateur «utilisé pour insérer l'observatoire dans l'étage supérieur de la fusée Ariane 5», écrit l'agence spatiale américaine. C'est alors qu'un «collier de serrage» a «soudainement lâché de façon inattendue, causant une vibration à travers l'observatoire».

UPDATE: @NASAWebb is now targeted to launch no earlier than Dec. 22 to allow additional testing after a sudden, unplanned release of a clamp that secures the spacecraft to its rocket adapter sent vibrations throughout the observatory: https://t.co/YCHnFLbRIr pic.twitter.com/NX5spmt26C

