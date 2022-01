Un astéroïde «potentiellement dangereux» passera près de la Terre le 18 janvier

Un remake de «Don't look up»? Un astéroïde baptisé «1994 PC1» s'apprête à passer à proximité de la Terre dans la soirée du mardi 18 janvier prochain. Et plus précisément à 21h51. Selon la Nasa, cet objet stellaire a été classé comme «potentiellement dangereux» par les scientifiques.

Cet objet céleste est connu des astronomes depuis bien longtemps, comme le rapporte le quotidien Ouest-France. Selon le directeur de recherches au CNRS et spécialiste des astéroïdes Patrick Michel, les premières observations de «ce gigantesque gros caillou» remontent à 1974. Toutefois, la paternité de sa découverte revient à l'astronome australien Robert McNaught en 1994.

Selon leurs relevés, cet astéroïde mesure plus d’un kilomètre. Cette taille correspond au «seuil critique de catastrophe s’il tombait sur Terre», a expliqué le chercheur français à nos confrères. Toutefois, il n’y a aujourd'hui aucun risque de collision possible entre cet objet et la Terre puisque l’astéroïde va passer relativement loin. A 1,93 million de kilomètres, ce qui correspond à cinq fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

Une observation possible avec un télescope

Donc rien à voir avec le scénario apocalyptique du dernier film à succès de Netflix «Don’t Look Up» dans lequel deux scientifiques tentent d’alerter le monde de l’arrivée d’une comète tueuse de planète.

Cependant, il vous sera possible d'observer son passage à l'aide d'un télescope, comprenant un miroir d'au moins 6 pouces de diamètre, car l'objet sera malheureusement peu lumineux. Et pour ceux dépourvus de télescope, vous pourrez tout de même l'observer sur Internet via le projet Virtual Telescope (le lien ICI).

Le prochain passage de cet astéroïde près de la terre est prévu le 18 janvier 2106.