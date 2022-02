Voici combien coûte un billet pour passer quelques minutes dans l'espace

Partir dans l'espace est devenu un rêve accessible aux hommes et aux femmes les plus riches de la planète. Mais combien coûte réellement un voyage en tant que touriste spatial ?

Elles se nomment Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX ou encore Axiom Space et si certaines ont déjà opéré leurs premiers vols d'essais médiatisés, toutes annoncent des coûts pharamineux pour emmener leurs passagers. Le tourisme spatial ne se démocratisera donc pas avant plusieurs décennies. Les passionnés d'espace se souviennent d'ailleurs du multimillionnaire Dennis Tito qui était entré dans l'Histoire en avril 2001 en devenant le premier touriste spatial pour avoir embarqué dans une fusée Soyouz. Un billet qui lui avait alors coûté 20 millions de dollars.

Virgin Galactic : 450.000 dollars

Début février 2022, la société Virgin Galactic et son patron Richard Branson ont ainsi annoncé un ticket à 450.000 dollars. Une somme qui vous donnera le droit de passer quelques minutes seulement à 80 km d'altitude. Le principe de ce vol qui dure environ 90 minutes au total repose sur un premier trajet effectué avec un avion porteur. Une fois en vol, il larguera en altitude le vaisseau accroché sous lui. SpaceShipTwo allumera alors ses moteurs jusqu'à atteindre les 80 km d'altitude, avant de redescendre en planant.

Attention, si vous réservez votre place, un accompte de 150.000 dollars vous sera demandé. Les premiers vols commerciaux devraient avoir lieu d'ici à la fin 2022, mais les 700 premières places sont d'ores et déja réservées. Sachant que chaque vol ne peut embarquer que six passagers, il faudra se montrer très patient.

Blue Origin : 250.000 dollars

Porté par Jeff Bezos au sein de sa fusée New Shepard, le projet de la société Blue Origin est d'envoyé les passagers dans une capsule à plus de 75 km d'altitude. Blue Origin vise à terme un prix qui devrait atteindre les 250.000 dollars par passager. Toutefois, ce prix n'est pas encore atteint et il se monnaye actuellement autour de plusieurs millions de dollars pour faire partie des premiers privilégiés.

Avec Blue Origin, le voyage est différent puisque cette société mise sur un départ à la verticale en prenant place dans la fusée New Shepard. La capsule se sépare de l'étage inférieur à environ 75 km d'altitude et poursuivra ensuite sa trajectoire jusqu'à atteindre les 100 km d'altitude. Elle atteindra alors la fameuse ligne de Karman, considérée comme le début de l'espace selon la convention internationale. Les six passagers présents pourront profiter de l'apesanteur et admirer une partie de la courbure de la Terre. Le retour s'effectue ensuite via une phase de chute libre avant de se poser sur la terre du Texas freiné par trois grands parachutes et des rétrofusées.

SpaceX Inspiration 4/Polaris : 50 millions de dollars

© Polaris

Autre milliardaire engagé dans l'aventure spatiale, Elon Musk, veut également utilisé sa capsule Crew Dragon pour emmener des touristes dans l'espace. Un voyage présenté sous le non d'Inspiration 4 et qui invite à passer quant à lui plusieurs jours dans l'espace et pas seulement quelques minutes. Ainsi en septembre 2021, un équipage de deux hommes et deux femmes a passé trois jours en orbite autour de la terre. Il s'agissait ici d'un vol habité entièrement autonome où les passagers n'ont jamais eu à prendre les commandes. Le vol aurait rapporté 200 millions de dollars et si le prix des sièges n'a jamais été communiqué, les médias américains estiment que les passagers ont dû débourser entre 50 et 55 millions de dollars. Ils ont toutefois reçu un véritable entraînement qui a duré plusieurs jours avant d'embarquer, même s'ils n'ont pas reçu une formation aussi poussée qu'un astronaute. La suite s'écrit avec le milliardaire Jared Isaacman, qui a presque financé à lui tout seul le premier vol Inspiration4 dont il faisait partie. Il poursuivra donc le principe d'Inspiration4 avec SpaceX sous le nom Polaris.

Axiom Space : 55 millions de dollars

Projet le plus ambitieux d'entre tous, Axiom Space compte ajouter une pièce en plus à la station spatiale internationale à 408 km d'altitude. Designé par Philippe Starck, l'intérieur pourra y accueillir huit résidents fortunés, puisqu'ils ont chacun dû débourser 55 millions de dollars pour y rester dix jours. Des services supplémentaires pourront être facturés jusqu'à 35.000 dollars s'ils sollicitent des rencontres avec les astronautes de l'ISS qui seront leurs voisins.

L'ajout de cette nouvelle chambre luxueuse devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2022 si ce programme spatial tient son calendrier.