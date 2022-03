Les restes d'une fusée se sont écrasés sur la Lune, le cratère reste à localiser

Cela fait maintenant plusieurs jours que l’information a été partagée par l'astronome Bill Gray : un reste de fusée devait s’écraser sur la Lune. La collision a bien eu lieu ce vendredi 4 mars, dispersant plusieurs débris.

Un étage de fusée en déshérence depuis des années dans l’espace a effectivement fini son chemin sur la face cachée de la Lune. L’astronome Bill Gray avait été le premier à voir venir cet événement.

Avec une vitesse pouvant atteindre 9.000 km/h, l’impact aurait créé un cratère de «dix à vingt mètres de diamètre», selon lui.

Sa trajectoire a pu être calculée grâce à des télescopes terrestres. «Nous avions énormément de données sur cet objet», a souligné Bill Gray. «Sauf s'il a été retiré par une main maléfique, il a percuté la Lune ce matin».

