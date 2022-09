L’eau des océans viendrait bien des astéroïdes, selon une nouvelle étude

Selon une étude réalisée lors d’une mission spatiale japonaise, dont les résultats ont été publiés le 15 août dernier dans la revue scientifique Nature Astronomy, des astéroïdes seraient à l’origine de l’eau sur Terre.

Une découverte intéressante. Grâce à des échantillons rapportés en 2020 par la sonde japonaise Hayabusa-2, de l’astéroïde Ryugu, les résultats des analyses ont accrédité la théorie d’une origine extraterrestre de l’eau.

D’après l’étude publiée dans la revue scientifique Nature Astronomy, des astéroïdes de type C comme Ryugu «riches en substances volatiles, capables de passer facilement de l’état solide à l’état gazeux, et organiques ou carbonées, pourraient avoir été l’une des principales sources de l’eau sur Terre».

Des signes de compatibilité

Si les apports de matières organique et d’eau à la Terre ont toujours fait l’objet d’un débat, cette fois-ci l’étude a expliqué que les substances organiques, dont les atomes d’hydrogène et d’azote, ont montré des signes de compatibilité entre l’eau des astéroïdes et celle des océans.

Les équipes de recherche ont également estimé que «les particules de Ryugu sont les matériaux du système solaire les moins contaminés disponibles pour des études en laboratoire, permettant de fournir et d’élargir la compréhension de la composition globale du système solaire».

Pour rappel, la sonde japonaise était parvenue à prélever 5,4 grammes de roche et de poussière noire de Ryugu, et une capsule contenant cette cargaison exceptionnelle était ainsi revenue sur Terre à la fin de l’année 2020.