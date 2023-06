Pleine lune des fraises du dimanche 4 juin : tout savoir sur ce phénomène

Ce dimanche, aux alentours de 5h du matin, aura lieu la prochaine pleine lune. Elle est un peu plus particulière que les autres puisque c’est une «pleine lune des fraises». Quel est ce phénomène ?

«Lune des roses», «lune de miel» ou encore «lune des fraises», le nom varie en fonction de la localisation mais le phénomène reste le même. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette pleine lune.

La nuit du dimanche 4 juin va être illuminée par une «super lune», visible aux alentours de 5h43 (heure de Paris). Cette pleine lune particulière intervient chaque année à la même période.

Si ce phénomène est surnommé «lune des fraises», il n’a pas vraiment de rapport avec le fruit.

D’après la Nasa, son seul lien avec la fraise remonterait aux années 1930. À cette époque, plusieurs tribus amérindiennes donnaient différents noms à la lune en fonction du mois de l’année.

Ainsi, pour le mois de juin, la pleine lune est appelée «lune des fraises» en référence à la saison assez courte de la récolte de fraises dans la région.

Un phénomène mais plusieurs noms

Néanmoins, cette appellation varie d'un continent à l'autre. En Europe par exemple, cette pleine lune est surnommée «lune des roses». Pour la Nasa, cela «viendrait, selon certaines sources, des roses qui fleurissent à cette période de l’année, d’autres indiquent que le nom vient de la couleur de la pleine lune».

En effet, lors de la pleine lune des fraises, notre satellite naturel a tendance à être plus brillant et à arborer une couleur plus rose.

Cet effet visuel a lieu lorsque la lune est très basse à l’horizon et à un moment où son spectre de lumière transperce une couche atmosphérique plus épaisse et qui laisse seulement passer les longueurs d’onde rouge orangé. C’est le même procédé qu’un coucher de soleil.

Toujours en Europe mais plus loin dans le temps, vers les années 1500, cette «super lune» était appelée «lune de miel», là encore en référence à une période de récolte, celle du miel cette fois-ci.

Une lune plus grosse ?

La lune des fraises n’est pas officiellement une «super lune». Néanmoins, elle apparait quand même à une taille plus grosse qu’une lune normale.

Et pour cause, cette nuit-là, la lune approche son périgée, le point où elle se trouve le plus proche de la Terre. Ainsi, pour les astronomes, il s’agit plutôt d’une «périgée-syzygie» que d’une «super lune».En 2022, la lune des fraises était 14% plus grosse et 30% plus lumineuse qu’en temps normal.