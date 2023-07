Attaque de requins : voici les 3 espèces les plus agressives

Les images monstrueuses d’un requin dévorant un baigneur en Égypte ont récemment fait le tour de la toile et mis en évidence, une fois encore, la vulnérabilité de l’Homme face au prédateur marin.

Le 8 juin dernier, au large de la plage d'Hurghada, en Egypte, Vladimir Popov s'est fait dévorer par un requin-tigre sous les yeux médusés des touristes. Pourtant, «le risque d’être mordu par un requin reste incroyablement faible», souligne l’Université de Floride qui propose chaque année un bilan chiffré des attaques de requins à travers le monde.

Selon les données recueillies par cette université en 2022, sur les 57 attaques enregistrées, 32 auraient été «provoquées» (c’est-à-dire que l’humain mordu aurait lui-même initié le contact, en cherchant à toucher ou nourrir le squale) et 5 se sont avérées mortelles. A titre de comparaison, en 2021, 9 personnes sont décédées et, en 2020, elles étaient au nombre de 10.

En attendant, même si les attaques sont en baisse du fait d'une diminution croissante du nombre de requins dans les océans, certaines espèces demeurent plus hostiles que d'autres et il peut être très difficile pour l'être humain de s'en débarrasser.

Le grand requin blanc

Au sommet de la chaîne alimentaire marine se trouve le grand requin blanc. Son odorat fin lui permet de sentir la moindre goutte de sang dans des millions de litres d'eau, et son ouïe aiguisée lui permet d'entendre sa proie à un kilomètre à la ronde. Sa vue est toutefois mauvaise, et lui arrive souvent de confondre les surfeurs et leurs planches avec des phoques et des otaries. Le requin blanc «goûte» alors sa malheureuse victime, avant de la relâcher... l’Homme n’étant vraiment pas à son goût.

Le requin-tigre

Le requin-tigre est un squale solitaire qui remonte à la surface pour attraper ses proies et les dévorer sans sélection. Dauphins, baleines, tortues, oiseaux marins, mais aussi charognes, canettes, morceaux de bois et pneus... Tout peut passer par l'incroyable mâchoire de cet animal rayé, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de «poubelle des océans».

Le requin-bouledogue

Ce qui fait du requin-bouledogue, ou «requin du Zambèze», un prédateur redoutable, c'est sa capacité à évoluer aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Il est d'ailleurs l'un des seuls poissons à pouvoir changer aussi facilement de milieu, ce qui lui permet de se rapprocher de l'Homme et d'évoluer dans les rivières et le long des côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales du monde.

Comment survivre à une attaque de requin ?

Dans le cas d'une charge de requin, la première réaction devrait être de quitter la zone le plus rapidement possible. Si le contact a lieu malgré tout, il est recommandé de frapper le museau, les branchies ou les yeux du squale, qui sont ses zones sensibles. Rodney Fox, dans les années 1970, a réussi à faire lâcher prise à un grand requin blanc qui l'avait saisi au flanc droit en utilisant cette technique. Il est toutefois primordial de garder à l’esprit qu’un requin s'attaquant à un baigneur aura toujours l'avantage, puisque l'animal est le seul à évoluer dans son milieu naturel.