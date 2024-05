Espace : des scientifiques ont découvert une planète similaire à la Terre, potentiellement habitable

Grâce aux observations du satellite TESS de la NASA, des scientifiques ont découvert une exoplanète dont la taille est proche de celle de la Terre, et située à «seulement» 40 années-lumière de distance. Elle pourrait même être habitable, selon les scientifiques.

Elle a été nommée «Gliese b», mesure presque la même taille que la Terre, et serait potentiellement habitable. Deux équipes de chercheurs, en collaboration avec la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), ont découvert une exoplanète dont les caractéristiques semblent pour le moment similaires à celles de la Terre.

Les observations menées par les scientifiques, notamment grâce au satellite TESS de la NASA, ont permis de déterminer que l’exoplanète Gliese b tourne autour d’une étoile naine rouge et froide en orbite tous les 12,8 jours. La taille de cette exoplanète est légèrement inférieure à celle de la Terre, mais les chercheurs ne savent pas pour le moment si elle possède une atmosphère. À supposer qu’elle n’en possède pas, sa température en surface est estimée à 42 °C. Elle se situe à seulement 40 années-lumière de distance.

En apprendre plus sur notre planète

«Nous avons trouvé le monde tempéré de la taille de la Terre le plus proche, en transit, localisé à ce jour», a déclaré Masayuki Kuzuhara, professeur adjoint au centre d'astrobiologie de Tokyo, qui a codirigé une des équipes de recherche sur Gliese b.

«Gliese 12 b représente l'une des meilleures cibles pour étudier si des planètes de taille terrestre en orbite autour d'étoiles froides peuvent conserver leur atmosphère, une étape cruciale pour faire progresser notre compréhension de l'habitabilité des planètes dans notre galaxie», a expliqué de son côté Shishir Dholakia, doctorant au Centre d'astrophysique de l'Université du Queensland du Sud, en Australie, membre de la seconde équipe de recherche sur le sujet. Ses observations ont été publiées dans la revue scientifique de la Société royale d'Astronomie britannique.

Les scientifiques espèrent aussi que l’étude de Gliese b pourra permettre d’en apprendre plus sur notre propre système solaire. «La Terre est habitable, mais Vénus ne l'est pas en raison de sa perte totale d'eau. Comme la température de Gliese 12 b se situe entre celle de la Terre et celle de Vénus, son atmosphère pourrait nous en apprendre beaucoup sur les voies d'habitabilité empruntées par les planètes au cours de leur développement», a notamment souligné Larissa Palethorpe, doctorante à l'université d'Édimbourg et à l'University College London.

Selon un communiqué de la NASA, des observations complémentaires à l’aide du télescope James Webb pourraient permettre de déterminer la quantité d’atmosphère de cette exoplanète, ainsi que sa composition.