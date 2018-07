Belgique-Brésil : un record de dribbles pour Eden Hazard

Lors du quart de finale entre la Belgique et le Brésil, Eden Hazard a réussi dix dribbles, un record en Coupe du monde depuis 1966 et l’apparition des statistiques.

Si les Bleus avaient besoin d’un avertissement concernant la capacité d’Eden Hazard à éliminer ses adversaires et à créer le danger dans une défense, en voici un retentissant.

10/10 - Eden Hazard a réussi 10 dribbles face au Brésil (sur 10 tentés), soit le total le plus élevé lors d’un match de Coupe du Monde pour un joueur avec 100% de dribbles réussis depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). Feu.#CM2018 #BREBEL pic.twitter.com/l8dpDlvUEc — OptaJean (@OptaJean) 6 juillet 2018

Ainsi, selon Opta, l’ancien lillois a réussi l’intégralité des dribbles qu’il a tenté, soit dix. «Le total le plus élevé lors d’un match de Coupe du monde pour un joueur avec 100% de dribbles réussis depuis qu’Opta analyse la compétition (1996)», a ainsi tweeté l’institut de sondage.

Hazard, capitaine de la Belgique durant cette compétition, a cependant souhaité mettre l’accent sur la performance collective à l’issue de ce quart de finale remporté face au Brésil : «Je pense que l'équipe a fait un gros boulot. Ce n'était pas juste onze joueurs sur le terrain aujourd'hui, c'était vraiment le groupe. On a connu des moments un peu plus compliqués, surtout sur ce match, mais on a défendu tous ensemble», a ainsi déclaré le joueur de Chelsea au micro de beIN Sports.

La Belgique affrontera la France en demi-finale de Coupe du monde mardi 10 juillet à 20h.