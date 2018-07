L'Usine ouvrira un nouveau club à la gare Saint-Lazare en octobre

Après Beaubourg et Opéra, le club de sport haut de gamme s’apprête à inaugurer une troisième adresse parisienne de 1.800 m2. Un cadre exceptionnel pour travailler ses abdos et sculpter sa silhouette.

Patrick Rizzo et Patrick Joly, qui ont imaginé le concept de L’Usine il y a treize ans, vont créer l'événement à l'automne, en dévoilant un nouveau lieu au sein même d’un monument classé. Implanté sur deux niveaux, au-dessus du restaurant «Le Lazare» du chef étoilé Eric Fréchon, ce nouveau paradis des sportifs va offrir une déco faite d’acier, de béton ciré et de bois. Un style industriel baigné de lumière grâce à la présence d’arcades datant du XIXe siècle et d'une belle hauteur sous plafond comprise entre 3,5 et 4,5 mètres.

Le premier niveau qui dévoile un lounge connecté, sera la zone privilégiée pour la musculation libre, le Cross training avec du matériel dernière génération et la course sur des tapis de la marque Woodway.

© DR

Le second niveau, qui pourra être accessible via un sublime ascenseur, sera réservé aux cours collectifs, notamment ceux exclusivement proposés par L'Usine, représentant au total plus de 75 heures de sessions hebdomadaires. Un studio permettra également aux membres comme aux personnes extérieures, de tester, au-dessus de la cour de Rome, douze types de yogas. Quant aux vestiaires spacieux, ils comprendront, entre autres, saunas et hammams pour un moment de détente après de longues minutes d'effort.

© DR

Les pré-inscriptions seront ouvertes dans les autres clubs (Paris Beaubourg, Paris Opéra, Bruxelles, Genève) dès le début du mois de septembre. Pour un accès unique au club Saint-Lazare, l’abonnement s’élèvera à 1.490 euros par an. Pour un accès à l’ensemble des clubs, y compris ceux implantés en Europe, le forfait sera de 1 800 euros.

© DR

A noter que ce nouveau centre n’acceptera que 2.000 adhérents maximum pour que chacun puisse profiter du lieu en toute quiétude. Les personnes intéressées devront donc se tenir prêtes dès la rentrée. Avant de souscrire à un abonnement, des séances d’essai gratuites seront proposées. © DR