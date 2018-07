Tour de France : l'homonyme de Geraint Thomas devient une star sur Twitter

Il prend la chose avec le sourire. Homonyme du vainqueur du Tour de France 2018 sacré dimanche sur les Champs-Elysées, Geraint Thomas, originaire du Pays de Galles lui aussi, a eu un aperçu de ce que cela signifiait d'être célèbre.

Après avoir reçu des centaines de messages le félicitant pour sa victoire, le jeune homme qui loin d'être cycliste travaille dans le domaine des effets visuels, a posté une série de tweets s'amusant de sa soudaine notoriété.

Mon compte Twitter devient fou, a-t-il d'abord écrit.

And now my twitter account is going mental. — Geraint Thomas (@geraintthomas) 28 juillet 2018

«Donc c'est cela d'être célèbre », a-t-il ensuite posté.

So this is what it's like to be famous. — Geraint Thomas (@geraintthomas) 29 juillet 2018

Puis il d'enchaîne : « voilà comment je me sens après avoir regardé fon fil Twitter »

This is how I feel looking at my twitter feed currently... https://t.co/lreBtGQC3z — Geraint Thomas (@geraintthomas) 29 juillet 2018

Avant de conclure, « pour ceux qui veulent des billets de banque dédicacés, on reste en contact #Je ne suis pas un cycliste. »