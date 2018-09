«I recup the ball» : Nabil Fekir et son anglais font hurler de rire Twitter

Avec un but et une passe décisive, la pépite lyonnaise Nabil Fékir a largement contribué à l'exploit réalisé par l'OL sur la pelouse de Manchester City mercredi en Ligue des Champions (2-1). Le Français, tout frais champion du monde, s'est aussi illustré après le match en répondant aux questions d'un journaliste finlandais.

Lorsque celui-ci lui a demandé de décrire son but, Fékir s'est risqué à bredouiller quelques mots d'anglais, langue qu'il maîtrise manifestement mal. Le résultat est savoureux. «I recup the ball... and (euh) Memphis gives me a good pass. After I shoot and I score», a-t-il déclaré.

Nabil Fekir c sur il redoutait passer au tableau à l’école pic.twitter.com/HiHNADA5TM — Atom (@PronoAtom) 19 septembre 2018

Confirmant l'idée selon laquelle les Français expriment quelques difficultés à se faire comprendre en langue étrangère, Fékir s'est aussi attiré les railleries de Twittos chambreurs. Florilège.

Fekir c’est le meilleur j’suis mort écoutez on dirait moi à l’oral pic.twitter.com/14QVIbMizb — ALGÉRIEN (@so_mkb) 19 septembre 2018

L'interview de Fekir en fin de match c'est un bijou — Jordyx Wizzle (@jordiix97) 20 septembre 2018

Mdrrrrrrrrrrr Fekir il a le TOIEC a votre avis ? https://t.co/MUnT1LD7ET — Tayler Durden (@BDPetrelli) 20 septembre 2018

Mdrrrrr dommage il a pas signé à Liverpool psk Interview de Fekir par Mendy topMondial https://t.co/QCKRSk1v5Z — AYMRRY (@__Aymar) 19 septembre 2018

L'interview en anglais de Fékir c'est du génie. — Cᴀʀʟ Jᴀʜᴋɪɴɢ (@carljahking) 19 septembre 2018

Ptddr la gênance l’interview de fekir apres lmatch sn anglais bancal mais Hamdulilah il a marqué — CHAMPIONS !!! (@Anziza269) 19 septembre 2018