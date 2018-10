Adil Rami esquive une question concernant Pamela Anderson

Discret sur sa vie privée, notamment concernant sa relation avec Pamela Anderson, le défenseur de l’Olympique de Marseille a répondu sèchement, dimanche, à un journaliste qui a tenté de lui poser une nouvelle question sur les propos de sa compagne.

«Je m’en bats les couilles (sic)», a coupé le champion du monde. «On parle de Caen, on parle de Marseille. Ça ne m’intéresse pas, je n’ai pas à me justifier, moi, sur ce qu’on raconte et quel slip je porte demain, avant-hier et aujourd’hui. J’aime le foot et j’aime l’Olympique de Marseille et c’est le plus important.»

Adil Rami n'a pas souhaité s'expliquer sur sa situation avec Pamela Anderson : "Je m'en bats les couilles !"





Pour rappel, elle avait confié dans la presse que le joueur de l'OM faisait l'aller-retour chaque jour sur Paris pour la voir. #TeamOM #OMSMC pic.twitter.com/rGPmiwXRhM — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 6 octobre 2018

Le journaliste voulait interroger le Marseillais sur l’interview donnée il y quelques jours par sa compagne, Pamela Anderson. La star hollywoodienne expliquait notamment que son compagnon effectuait quasiment tous les jours le trajet Paris-Marseille pour «passer la nuit avec (elle) et repart chaque matin à Marseille pour s’entraîner».