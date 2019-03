Dijon-PSG, match en retard de la 18e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Moins d’une semaine après son fiasco en 8e de finale de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Dijon, ce mardi 12 mars, en match en retard de la 18e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur Canal+ et beIN SPORTS 1.

Cela devait être un simple match en retard de championnat. Une rencontre sans grand suspense et déséquilibrée entre Paris, en route vers son 8e titre de champion de France avec 14 points d’avance en tête, et Dijon, à la lutte pour son maintien dans l’élite. Mais depuis la piteuse élimination et l’humiliation subie, la semaine dernière, en 8e de finale de la Ligue des champions, le déplacement du club de la capitale à Dijon a pris une toute autre tournure. Tous les regards seront évidemment tournés vers les coéquipiers de Thiago Silva, toujours sonnés par ce cuisant échec.

«Toute l’équipe se sent mal. Nous sommes tristes après ce qu’il s’est passé mercredi. C’est clair», a confié, ce lundi, Thomas Tuchel, qui a évoqué «un accident» pour qualifier cette retentissante sortie de route face au Manchester United. Reste à savoir quel sera le visage affiché en Bourgogne. Sans Edinson Cavani, Neymar, Dani Alves ou encore Leandro Paredes, les Parisiens vont-ils se relever ou auront-ils toujours la tête dans le sac ? Les supporters, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère et qui ont décidé de boycotter le match, attendent une réaction.

Tout comme Tuchel, alors que se profile, dimanche, le Classique contre l’OM au Parc des Princes. «C’est l’essence même du sport d’avaler des choses difficiles et de continuer, a insisté l’entraîneur parisien. (…) On ne va pas gagner la Ligue des champions cette saison, ce n’est pas possible. Mais, avec ces deux matchs, l’équipe, le staff et moi-même, avons l’occasion de montrer que nous pouvons réagir comme des champions. C’est le défi.» Qu’ils n’ont pas d’autres choix que de relever sous peine d’aggraver leur cas.