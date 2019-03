Sortie en boîte de nuit, primes d'éthique, clash avec Henrique... les confidences de la mère d'Adrien Rabiot

La mère d’Adrien Rabiot, écarté de l’effectif du PSG depuis le 18 janvier et mis à pied jusqu’au 27 mars, a livré à l’Equipe un entretien vérité dans lequel elle revient sur la situation compliquée que vit son fils, «prisonnier et otage» du club parisien.

Elle dénonce principalement les compétences d'Antero Henrique, directeur sportif du club, avec qui les négociations sur la prolongation du contrat de Rabiot à Paris, à l’origine du clash entre les deux camps, ont échoué. «Il a manqué de respect à l’équipe (…). Il n’a pas fait ce qu’il avait dit, ni le recrutement nécessaire. Il n’a pas fait ce qu’il avait dit non plus pour qu’Adrien puisse jouer à son poste», estime-t-elle.

Véronique Rabiot revient aussi sur les primes d’éthique retirées par le PSG à son fils. «La dernière en date, en janvier, on lui a retiré au prétexte qu’il n’est pas allé en stage au Qatar du 13 au 17 janvier (…). Sa grand-mère est morte le 5 janvier, inhumée le 11 (…). Et la situation de son père malade s’était dégradée (il est mort le 25 janvier). Et on lui enlève sa prime d’éthique. Mais on est encore plus que dans le sordide», déplore-t-elle.

Dans son collimateur également, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, coupable à ses yeux de ne pas appliquer la même rigueur disciplinaire avec l’ensemble de ses joueurs. «Il y a des joueurs qui se loupent pour six minutes à cause de la sieste (en référence au retard de Rabiot avant la causerie d’OM-PSG, le 28 octobre) et d’autres qui sont blessés mais qui peuvent aller faire la fête à l’autre bout du monde, au carnaval de Rio (ndlr : Neymar)».

«On n’a signé nulle part»

Autre sujet abordé, la sortie en boîte de nuit de Rabiot après la remontada vécue par le PSG contre Manchester United en Ligue des Champions, au cœur de son actuelle mise à pied. «C’est plus facile de parler de nous, que de voir les choses en face, de trouver des solutions pour que ce club soit performant et efficace sur le terrain», ironise-t-elle.

Véronique Rabiot évoque enfin l’avenir de son fils. «Je pense que vu ce qui se passe, il y aura une rupture de contrat, Dans tous les cas Adrien sera libre en juin. Tout le monde dit qu’on a déjà signé avec un club. Mais on n’a signé nulle part», conclue-t-elle.