Les travaux du stade du Real Madrid seront lancés cet été

Les travaux de remodelage du stade Santiago-Bernabeu, qui doit doter l’enceinte du Real Madrid d’un toit, doivent commencer cet été après délivrance du permis de construire, ont annoncé mardi le club et la mairie.

Cette refonte, pour un budget d’environ 500 millions d’euros, prévoit la pose d’un toit, d’une nouvelle enveloppe métallique faite de bandes d’acier et d’un tableau d’affichage lumineux en forme d’anneau, visible à 360 degrés depuis les gradins. Le musée du club sera également agrandi et de nouveaux espaces de restauration et de boutiques seront créés. A noter que le projet d’hôtel qui avait été évoqué ne semble plus d’actualité.

Un emprunt de 525 millions d'euros

Le chantier lancé cet été doit s’achever dans trois ans et demi, sans perturber le calendrier sportif de l’équipe. «La semaine prochaine, nous signerons le contrat définitif et au cours du mois d’avril nous procéderons à l’attribution de ces travaux (à des entreprises de BTP, ndlr) avec l’objectif de démarrer le plus tôt possible, quand cette saison prendra fin», a expliqué Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, le club a adopté en septembre dernier un emprunt de long terme d’au moins 525 millions d’euros. Selon Pérez, ce prêt coûtera environ 25 millions d’euros par an au club et le stade achevé permettra de dégager 150 millions d’euros de revenus supplémentaires par an.

Le réaménagement du stade Bernabeu devait initialement être financé par un accord de «naming» avec le fonds d’investissement IPIC, détenu par l’émirat d’Abou Dhabi, qui devait donner son nom au stade mais s’est finalement retiré unilatéralement.