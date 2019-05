Tout savoir sur Eugénie Le Sommer, la serial buteuse de l’équipe de France féminine de foot

A la pointe de l’attaque des Bleues, elle aura la lourde charge de faire trembler les filets adverses pour remporter la Coupe du monde. Découvrez Eugénie Le Sommer, sérial buteuse de l’équipe de France féminine.

Une Bretonne née à Grasses

Si Eugénie Le Sommer a vu le jour dans les Alpes-Maritimes, à Grasses, le 18 mai 1989, c’est en Bretagne qu’elle a grandi. Son père, policier, emmène la famille dans les Côtes-d’Armor, puis le Morbihan, au gré des mutations, raconte Ouest France. La toute jeune joueuse y enfile ses premiers crampons, à Plumergat, puis après un passage en Dordogne, entre au sport étude de Vannes et joue pour Ploemeur. Elle signera ensuite au FC Lorient, avant de rejoindre Saint-Brieuc.

Le cauchemar des gardiens

Après ses trois premières saisons professionnelles avec Saint-Brieuc, Eugénie Le Sommer rejoint l’Olympique lyonnais en 2010, après avoir été élue meilleure joueuse du championnat de France. Déjà prolifique à l’époque, l’attaquante a depuis inscrit 255 buts avec le club rhodanien, en 286 matchs de championnat ! Elle est, de fait, la meilleure buteuse de tous les temps de l’OL, filles et garçons réunis. Elle se distingue aussi en Ligue des Champions, qu’elle a remporté 5 fois, avec 41 buts, à dix longueurs du record détenu par l’Allemande Anja Mittag.

Bientôt la meilleure buteuse de l’équipe de France ?

En équipe de France aussi, Eugénie Le Sommer s’est fait une spécialité de battre le gardien adverse. Avec 74 réalisations en 159 sélections, elle se rapproche toujours plus des 81 buts de Marinette Pichon, meilleure marqueuse de l'histoire l’équipe de France, dont la carrière s’est terminée en 2007. Battre ce record serait «une fierté et un honneur», reconnait d’ailleurs l’actuelle numéro 9 des Bleues.

Stages et tutos

Pour promouvoir le football féminin et aider les jeunes joueuses à progresser, Eugénie Le Sommer organise des stages de perfectionnement, en Bretagne, lors des vacances scolaires. Son envie de rendre la discipline encore plus populaire et accessible aux filles se retrouve aussi sur internet, où elle donne des conseils techniques dans des tutos vidéos.

bientôt le mariage

Très présente sur les réseaux sociaux, la joueuse y a annoncé son futur mariage. Elle avait posté une photo le 30 décembre dernier, avec le message : «des vacances qui se terminent de la plus belle des manières… avec un grand OUI». Une victoire en coupe du monde serait un très beau cadeau de mariage.