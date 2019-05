Quel visage pour le Real Madrid de Zidane la saison prochaine ?

La révolution est en marche. Alors qu’il reste encore une journée de championnat, le Real Madrid et Zinedine Zidane n’ont pas attendu pour lancer les grandes manœuvres et rebâtir une équipe capable à nouveau de rivaliser aussi bien en Liga que sur la scène européenne.

«On va changer des choses. Il n’y a pas d’autres choix. Il faut le faire pour l’avenir du meilleur club du monde», avait lancé «Zizou» à son retour en mars dernier, quelques jours seulement après l’élimination des Merengues en 8e de finale de la Ligue des champions par l’Ajax Amsterdam, évoquant «un nouveau projet». S’il n’en est encore qu’à ses prémices, ce dernier commence à prendre forme sous les directives de l’ancien meneur des Bleus, qui avait bénéficié de solides garanties de la part de son président Florentino Pérez au moment d’accepter de revenir s’assoir sur le banc madrilène, avec une enveloppe de plus de 500 millions d’euros allouée au recrutement (hors ventes).

Et elle ne sera pas de trop pour renouveler un effectif qui a déjà enregistré l'arrivée du jeune défenseur brésilien Eder Militao (50 millions d’euros). Il devrait rapidement rejoint par Eden Hazard (100 millions d’euros), désiré de longue date par Zidane. En fin de contrat en juin 2020 avec Chelsea, l’attaquant belge, qui n’a jamais caché sa volonté de rallier la capitale espagnole, aurait déjà trouvé un accord avec la Maison Blanche. «J’ai pris ma décision», a indiqué l’ancien lillois, laissant peu de place au doute, tandis que son arrivée devrait être officialisée à l’issue de la finale de la Ligue Europa (29 mai).

Le cas du «Diable Rouge» quasiment réglé, les discussions vont désormais s’intensifier autour de Paul Pogba, qui fait partie des priorités établies par Zidane. Régulièrement interrogé sur le champion du monde, il s’est toujours montré élogieux envers l’ancien Turinois dont l’avenir ne semble plus se dessiner du côté de Manchester United. Le prix de son transfert est estimé à 150 millions d’euros. Le Lyonnais Tanguy Ndombele est lui aussi dans les petits papiers madrilènes pour renforcer l’entrejeu.

de nombreux départs attendus

En attaque, le technicien français rêve toujours secrètement de Neymar ou Kylian Mbappé. Mais il a peu de chances de le voir être exaucé. Les deux attaquants du PSG ont réaffirmé leur intention de rester à Paris malgré la saison décevante du club de la capitale. Il a alors jeté son dévolu sur Luka Jovic, auteur de 27 buts (en 47 matchs) avec Francfort cette saison. Le Serbe est attendu dans les prochaines semaines à Madrid, même si Zidane espère attirer un attaquant de calibre international pour épauler Karim Benzema.

Côté départs, Gareth Bale a été écarté lors des dernières sorties du Real et a été prié de trouver un nouveau point de chute au cours d’un entretien avec son entraîneur. D’autres se retrouvent dans la même situation comme Dani Ceballos, Marcos Llorente ou encore Mariano Diaz et Brahim Diaz. Isco, Toni Kroos et même Luka Modric pourraient, pour leur part, être tentés d’aller voir ailleurs. Le grand nettoyage estival ne fait donc que commencer…