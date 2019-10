Retour gagnant pour Novak Djokovic à Tokyo

Le phénix renaît de ses cendres. Après une coupure d’un mois, Novak Djokovic a remporté dimanche le tournoi de Tokyo face à John Millman (6-3, 6-2).

En 1h10, le n°1 mondial a confirmé qu’il était de retour à son meilleur niveau et que sa blessure à l’épaule gauche qui l'avait poussé à l’abandon en 8es à l’US Open n’était plus qu’un mauvais souvenir.

Le Serbe a disposé aisément de l’Australien (80e) pour s’offrir le 76e titre de sa carrière, le 4e cette année avec également le Masters 1000 de Madrid et ses 15e et 16e tournois du Grand Chelem en Australie et à Wimbledon. «Je n'ai pas lâché le moindre set, donc j'ai joué un tournoi fantastique. Tout est positif, sur et hors du court, a confié Novak Djokovic sur sa semaine japonaise. J'espère pouvoir terminer la saison de la même façon.»

Il fera ainsi partie de grands favoris à la victoire au Masters 1000 de Shanghai qui a débuté dimanche et où il défendra son titre. «J’y vais en ayant fait le plein de confiance», a d’ailleurs prévenu « Nole ».

Sa place de N.1 mondial est menacée par Rafael Nadal mais l'Espagnol vainqueur de l'US Open, victime d'une inflammation à la main gauche, a déclaré forfait pour Shanghai.

Perfect @DjokerNole captures the in a debut for the 10th time in his career, vanquishing Millman 6-3 6-2 to take home the Tokyo hardware.#rakutenopen pic.twitter.com/UaN05FIsuY

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019