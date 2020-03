Coronavirus : quelles solutions pour terminer la Ligue des champions ?

La pandémie de coronavirus bouleverse les calendriers de l’ensemble des événements sportifs. Et une réunion de crise de l’UEFA doit se tenir, ce mardi, pour trouver notamment une solution concernant la tenue de l’Euro 2020 de football et la suite (et fin) de la Ligue des champions.

Concernant le Championnat d’Europe, la question risque d’être vite tranchée : il devrait être tout simplement reporté en décembre prochain ou à l’été 2021. Cette décision offrirait une plus grande latitude pour permettre d’achever les compétitions européennes.

Dans un premier temps, la Ligue des champions devrait être suspendue jusqu’à nouvel ordre, alors que quatre 8es de finale retour doivent encore être joués. Mais la grande inconnue concerne l’évolution de la crise sanitaire, qui aura évidemment une incidence sur la durée de cette interruption. Et une annulation n’est pas à exclure si la pandémie venait à se prolonger dans le temps.

Dans le meilleur des cas, la compétition pourrait reprendre en mai. De quoi permettre à la C1 d’aller à son terme d’ici à la fin du mois de juin, en tenant compte du fait que les joueurs sont sous contrat avec leurs clubs respectifs jusqu’au 30 juin.

L’une des solutions serait la mise en place d’un «Final Four» avec les deux demi-finales et la finale qui se joueraient sur quatre jours à Istanbul (Turquie), qui était déjà chargée d’accueillir la finale. Mais un problème se pose : il faudrait parvenir à disputer la fin des 8es de finale retour, ce qui concerne notamment l’OL, puis enchaîner avec les quarts de finales toujours sur le mode aller-retour.

L’autre solution envisagée est d’établir un «Final Eight» avec des matchs à élimination directe, et non en aller-retour, qui se joueraient sur le terrain du premier club qui aura été tiré au sort. Cette option prendrait moins de temps et de place dans le calendrier. Mais là aussi, il faudra d’abord achever les huitièmes de finale retour. Un sacré casse-tête en prévision…