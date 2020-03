Ligue 1 : Il y aura bien (ou presque) le Classique OM-PSG ce soir

Canal+ diffusera bien, ce dimanche soir, la rencontre entre l’OM et le PSG. Enfin presque… Alors que la Ligue 1 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus, et par conséquent le Classique, prévu ce 22 mars, reporté, la chaine va proposer à partir de 21h les meilleurs moments de six affiches des dernières saisons au Vélodrome.

La soirée commencera par l'ultime victoire en date des Olympiens le 27 novembre 2011. Pour la première confrontation face au club de la capitale sous l’ère qatarie, Marseille s’était largement imposé grâce à des réalisations de Loïc Rémy, Morgan Amalfitano et André Ayew (3-0).

Le 7 octobre 2012, les deux équipes s’étaient quittés sur un score de parité avec des doublés d’André-Pierre Gignac et Zlatan Ibrahimovic (2-2). Si Gignac avait de nouveau trouvé le chemin des filets à deux reprises la saison suivante, Paris était sorti vainqueur grâce Blaise Matuidi, Marquinhos et Jérémy Morel contre son camp.

Vainqueurs en 2016 (1-2), les Parisiens avaient ensuite humilié leurs adversaires le 26 février 2017 pour signer la plus large victoire à l’extérieur lors d’un Classique (1-5). Quelques mois plus tard, les Phocéens pensaient enfin briser la malédiction, mais un coup-franc d’Edinson Cavani dans les arrêts de jeu a permis au PSG de préserver son invincibilité (2-2). Enfin la dernière confrontation sur la Canebière a accouché d’un nouveau succès parisien avec des buts de Kylian Mbappé et Julian Draxler (0-2).

Quinze minutes de chacune de ses rencontres sera retransmise. «Comme pour nos abonnés, le sport nous manque. En cette période difficile, nous avons souhaité leur apporter un peu de plaisir et maintenir le rendez-vous du dimanche soir. Ce dimanche, sur Canal+, nous proposons cette soirée classico, pour que les fans de foot puissent revivre les grands moments de la Ligue 1 Conforama», a confié Thierry Cheleman, directeur des sports de la chaine.

Ce genre de soirées devrait se répéter sur plusieurs dimanches «avec les Olympicos (OL-OM, nldr) et autre derbys Lyon-Saint Etienne», a ajouté Thierry Cheleman. De quoi patienter en attendant que la Ligue 1 reprenne ses droits…