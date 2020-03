Coronavirus : la lettre pleine d’émotions de Fabio Cannavaro, ancien capitaine de l’Italie

Du fond du cœur. Ancien capitaine de l’équipe d’Italie de football, Fabio Cannavaro a écrit une lettre pour exhorter son pays à s’inspirer du sacre de la Nazionale lors du Mondial 2006 pour venir à bout de la pandémie de coronavirus.

«Les gens me demandent souvent pourquoi l’Italie a remporté la Coupe du monde, a confié le Ballon d’or 2006 dans sa «Lettre à l’Italie», publiée sur le site The Player’s Tribune. On ne l'a pas gagnée parce qu'on a eu de la chance, mais parce que nous étions la meilleure équipe et parce que nous savions que nous allions gagner.»

Alors que la pandémie de coronavirus a contaminé plus de 100.000 personnes et fait près de 11.600 morts en Italie, l’un des pays les plus touchés au monde, le footballeur désormais entraîneur du club chinois de Guangzhou Evergrande prie pour que son pays aille mieux.

«Nous avons besoin, en tant que pays, précisément en ce moment d'avoir ce sentiment d'unité indissoluble, a poursuivi Cannavaro. Je ne peux pas décrire le sentiment horrible que je ressens en voyant l'Italie souffrir autant, en voyant tant de vies perdues chaque jour.»

«Cela peut peut-être paraître étrange de parler de sport dans une période comme celle-ci, mais comme on le sait tous, le football est plus qu'un sport en Italie, a indiqué celui qui a été mis en quarantaine en Chine dernièrement. Quand l'équipe nationale joue, tout le monde a le sentiment d'en faire partie, tout le monde est uni. Et quand nous, Italiens, sommes unis, nous avons tendance à être bons.»