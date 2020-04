Coronavirus : une saison de Formule 1 sans Grand Prix ?

La saison de Formule 1 en danger ? Les huit premiers Grands Prix n’ont pas pu avoir lieu, en raison de la pandémie de coronavirus, et «seules» 14 courses sont pour le moment encore au calendrier, menaçant le Championnat du monde 2020.

Car pour qu’une saison puisse avoir lieu, huit courses au minimum doivent être organisées. Pour l’heure, c’est toujours le cas. Mais d’autres annulations ne sont pas à exclure au regard de l’ampleur de la crise sanitaire dans le monde. Et pour Bernie Ecclestone, le plus simple serait de tirer un trait complet sur cet exercice déjà fortement affecté par l’annulation du premier Grand Prix en Australie et celui de Monaco, alors que ceux de Bahreïn, du Vietnam, de Chine, des Pays-Bas, d’Espagne et d’Azerbaïdjan ont été reportés et doivent être reprogrammés.

«Nous devrions arrêter le championnat cette saison et reprendre l’an prochain, si possible, car je ne vois pas comment il sera possible d’avoir un nombre suffisant de courses», a confié l’ancien grand patron de la F1 dans une interview à la BBC. D’autant que la propagation du Covid-19 sur le continent nord-américain risque également de compromettre la tenue du Grand-Prix du Canada programmé le 14 juin, et qui devait être le nouveau point de départ de cette année.

Et même si elle venait à se dérouler sur un nombre de courses réduit, Ecclestone s’interroge sur l’intérêt de la saison ainsi que sur la valeur du titre de champion du monde, qu’il promet une nouvelle fois à Lewis Hamilton. «S’il gagne le championnat, alors ça irait dans son palmarès. Ce qui est terrible, c’est qu’il gagnerait sans doute les huit courses. Ce ne serait pas un super championnat», a-t-il insisté.