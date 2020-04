Coronavirus : Belle récoltes d'athlètes mobilisés avec une vente aux enchères d’objets personnels pour soutenir les hôpitaux de Paris

Le monde du sport a le cœur sur la main. De nombreux sportifs ont multiplié les initiatives pour venir en aide au corps médical durant l'épidémie. Parmi elles, une vente aux enchères, organisée par le gardien de handball Vincent Gérard, a connu un bel engouement.

De nombreux athlètes ont suivi le mouvement. A commencer par ses coéquipiers Nikola et Luka Karabatic qui ont décidé d’offrir respectivement un maillot du FC Barcelone et de l’équipe de France portés en compétition. Ce dernier est parti pour 1.100 euros.

L'une des plus belles ventes a été réalisée avec le dossard de Martin Fourcade. Porté lors en Coupe du monde, le précieux objet a trouvé preneur pour 12.200 euros. Soit plus de deux fois le prix payé pour le tee shirt de Jo Wilfried-Tsonga, porté lors d'une victoire face à Roger Federer en 2014 à Toronto, acheté 5.300 euros.

La championne olympique de boxe Estelle Mossely a rapporté 1.150 euros avec la mise aux enchères d'une paire de gants portés pour la préparation à son avant-dernier combat avant la ceinture de championne du monde.

Issus de plusieurs sports, d'autres célèbres athlètes avaient mis des affaires personnels en vente pour la bonne cause comme Karim Benzéma et Benjamin Pavard pour le football. Mais aussi Mehdy Metella (natation), Dan Carter (rugby) ou encore Earvin Ngapeth (volley).

Vincent Gérard, portier du PSG handball et de l’équipe de France avait invité plusieurs sportifs français de la famille Adidas à participer à cette action avec la sélection d’un ou plusieurs équipements symboliques personnels de la marque à trois bandes. Chaque produit a été dédicacé puis mis aux enchères en ligne jusqu’à ce dimanche matin à 10 heures (www.drouotonline.com/athletessolidaires).

Les fonds récoltés seront entièrement reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour aider le milieu hospitalier à lutter contre la crise sanitaire grâce notamment à l’achat de matériel médical de première urgence (pousse-seringue, respirateurs…). La somme permettra également d’accompagner les soignants dans leur quotidien, avec la livraison de milliers de repas, mais aussi les patients et leur famille, avec la distribution de tablettes numériques dans les hôpitaux et les EHPAD.

Toujours prêt à aider et à s’engager pour la bonne cause, Vincent Gérard a eu cette idée alors qu’il profitait du confinement pour ranger son appartement. «J’ai retrouvé beaucoup de vêtements et de chaussures qui m’ont porté bonheur dans ma carrière. Je me suis dit que si je vendais ces objets symboliques au profit des autres, je pouvais contribuer à aider le milieu hospitalier qui a plus que jamais besoin de soutien et d’encouragement en ce moment», a-t-il confié.