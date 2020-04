Coronavirus : «23 joueurs sur 25 étaient malades en janvier», les révélations chocs de Romelu Lukaku

Les joueurs de l’Inter Milan atteints par le coronavirus dès le mois de janvier ? S’il est difficile de l’affirmer, la majorité de l’effectif du club italien présentait les symptômes du Covid-19 d’après les déclarations de Romelu Lukaku à un média belge.

L’attaquant belge et ses coéquipiers auraient été touchés dès le début d’année après avoir bénéficié de quelques jours de repos. «Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas», a confié le buteur de l’Inter Milan sur la chaîne Vier.

Plus troublant encore avec la scène survenue le 26 janvier dernier lors du match face à Cagliari avec la sortie prématurée de Milan Skriniar. «Après environ 25 minutes, l’un de nos défenseurs a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui», a-t-il assuré.

Avant de décrire les symptômes semblables au Covid-19 qui l'ont touché lui et ses partenaires. «Tout le monde toussait et avait de la fièvre, s’est remémoré Lukaku. Quand je m’échauffais, j’avais beaucoup plus chaud que d’habitude. Je n’avais pas souffert de fièvre depuis des années.» Au point qu’il a dû annuler un dîner programmé avec l’un de ses sponsors. «Après le match, il y avait un dîner prévu avec des invités de Puma, mais je les ai remerciés et je me suis directement couché, a-t-il confié. Nous n’avons jamais fait les tests Covid-19 à l'époque, donc nous ne saurons jamais si c’était ça.»

Ses propos laissent néanmoins à penser que le coronavirus pourrait avoir touché le football italien plusieurs semaines avant le défenseur de la Juventus Turin Daniele Rugani, qui a été le premier joueur officiellement positif.