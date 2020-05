Vers une fin de saison en Australie pour les clubs anglais de Premier League ?

De nombreux clubs anglais de Premier League seraient partants pour terminer la saison 2019-2020, a indiqué dimanche le Sun.

Une bonne solution d’autant que les autorités sanitaires et le gouvernement aurait indiqué que les 92 dernières rencontres restantes devaient se disputer sur un terrain neutre ou à l’étranger.

Si cette idée paraît saugrenue et compliquée à mettre en place en termes de logistiques, elle est pourtant validée jusqu’en Australie justement. «Je regarde ce qui se passe en Angleterre avec le cœur lourd. Nous voulons aider», a indiqué au Sun, Glenn Sterle, sénateur de l’Etat de Perth.

«Nous n’avons presque pas de nouveaux cas, a poursuivi Sterle. Il s’agirait simplement de mettre nos amis en quarantaine quand ils arriveront et ensuite nous serons opérationnels. Lorsque Gary (Gary Williams, un agent anglais) l’a mentionnée pour la première fois, j’ai pensé que c’était une merveilleuse idée. C’est le centre de l’univers sportif en Australie. Nous avons le beau temps et de l’air frais, ce serait idéal.»

Le Qatar et Malte également intéressés

Avec près de 7.000 cas de coronavirus confirmés et moins de 100 décès dans ses hôpitaux, l’Australie fait partie des pays les moins endeuillés dans le monde. D’où ce choix. Mais la Premier League parviendrait-elle à s’organiser ? Pour Gary Neville, oui.

«Ils prendraient tous les joueurs de Premier League, les diffuseurs et les médias et les placeraient en quarantaine pendant une semaine ou deux, a indiqué l'ex-international anglais sur Sky Sport, vendredi. Ensuite, ils les installeraient dans un environnement sain et qui a prouvé qu'il savait gérer le coronavirus. Il y a quelques lieux en Europe qui n'ont pas eu le coronavirus et qui pourraient accueillir la fin de la Premier League.»

Mais ce n’est pas la seule destination évoquée. Malte et le Qatar seraient aussi intéressés pour accueillir la fin de saison de la prestigieuse ligue anglaise.