Coronavirus : «J’étais en psychose», confie Blaise Matuidi après avoir été atteint par le Covid-19

Le plus dur est désormais derrière lui. Testé positif au coronavirus mi-mars, comme ses deux coéquipiers à la Juventus Turin Daniele Rugani et Paulo Dybala, Blaise Matuidi va beaucoup mieux. Mais le champion du monde a traversé des moments difficiles.

Si l’ancien parisien ne présentait aucun symptôme de la maladie, il a dû rester confiné chez lui sans pouvoir sortir pendant plusieurs semaines. Ce qui n’a pas été simple à vivre pour le milieu de terrain. «Franchement, c’est dur. Quand j’étais positif, je ne pouvais même pas sortir pour aller faire des courses», a-t-il confié lors d’un live sur Youtube avec son ex-coéquipier Mehdi Benatia.

Et même quand il a pu reprendre une vie à peu près «normal», il n’était pas tranquille d’esprit. «Quand j’ai recommencé à faire des courses, j’étais en psychose», a ajouté Matuidi, qui a également dû rassurer ses proches inquiets pour lui. «C’était dur pour mes parents, mais j’ai su les rassurer», a-t-il déclaré sans cacher ses propres craintes. «Ce n’est pas une période facile. Tu crains pour ta famille et tes amis proches.»

L’international tricolore, qui en a profité pour se mettre à la cuisine et passer beaucoup plus de temps avec sa femme et ses enfants, a désormais hâte que «ça se finisse pour retrouver nos vies d’avant». Mais il est conscient que «ça va demander du temps». «C’est quelque chose d’inédit pour nous tous. Je me pose des questions : qu’est-ce qui va se passer dans le foot et dans la vie de tous les jours ?» Des interrogations partagées par beaucoup de personnes…