«On ne s’arrêtera pas !» : le patron de l’UFC, Dana White, a promis que les combats auront lieu malgré le coronavirus

Si le sport est énormément impacté par l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, l’UFC compte bien maintenir ses événements même à huis clos.

C’est en tout cas le souhait de son emblématique patron, Dana White. Alors que samedi, le «Fight Night 170» de Brasilia a bien eu lieu à huis clos, il a confirmé son désir de maintenir toutes les autres réunions dans les prochains jours.

White a en effet promis de maintenir tous les événements programmés. L’UFC Fight Night 171, prévu à Londres la semaine prochaine, celui du 28 mars lors duquel Francis Ngannou combattra et surtout celui du 18 avril, l’UFC 249 avec le grand affrontement entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

«Évidemment, les choses changent d’heure en heure, a confié Dana White à ESPN. Ce matin (samedi), ils ont annoncé des restrictions de voyage pour le Royaume-Uni. Alors l’événement du 21 mars ne peut avoir lieu à Londres. Mais les combats auront bien lieu. On travaille afin de trouver un nouveau site, probablement aux États-Unis. (…) À l’heure actuelle, les combats ne peuvent se tenir à notre centre Apex à Las Vegas. Mais on bosse aussi pour trouver de nouveaux endroits. Les combats auront lieu et continueront d’avoir lieu. On ne s’arrêtera pas.»

Les fans s’interrogent sur la tenue de Khabib-Tony mais il a tenu à rassurer tout le monde. «On avait diverses options pour ce combat, dont le Nevada. Maintenant que ce n’est plus possible, nous cherchons un autre site, a-t-il indiqué. J’espère que très vite, j’aurai deux sites potentiels. Tous les fans paniquent à propos de ça, mais ne vous inquiétez pas. Khabib contre Tony aura lieu. […] La seule qui pourrait nous stopper, c’est un ‘shutdown’ total décidé par le gouvernement.»