Daniel Ricciardo va remplacer Carlos Sainz chez McLaren

Le jeu des chaises musicales a commencé dans le paddock. Deux jours après l’annonce du départ de Sebastian Vettel chez Ferrari à l’issue de la saison, McLaren a officialisé, ce jeudi, l’arrivée de Daniel Ricciardo pour remplacer Carlos Sainz parti pour… la Scuderia.

L’histoire entre l’Australien et Renault n’ira pas au-delà de deux ans. Après une première année en dessous de ses espérances, avec seulement une neuvième place au classement du championnat du monde, et sans attendre sa seconde saison, toujours à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, avec la marque au losange, Ricciardo a décidé de tourner la page et d’entamer un nouveau virage dans sa carrière riche de 29 podiums dont sept succès.

Et, après avoir terminé à la quatrième place du classement des constructeurs derrière les trois plus grandes forces du plateau (Mercedes, Ferrari et Red Bull), McLaren semble être l’équipe la mieux armée pour espérer renouer avec des résultats à la hauteur de ses ambitions. D’autant que l’écurie basée à Woking (Angleterre) et motorisée par… Renault jusqu’à fin 2020 sera de nouveau propulsée par Mercedes la saison prochaine. «Le recrutement de Daniel est une progression supplémentaire dans notre plan à long terme et donne une nouvelle dimension excitante à notre équipe, avec Lando (Norris) à ses côtés», s’est félicité le patron Zak Brown.

De son côté, Renault va désormais devoir lui trouver un remplaçant au côté d’Esteban Ocon. Deux possibilités s’offrent à l’écurie française : convaincre un pilote et ou piocher dans sa réserve de jeunes talents. Son choix pourrait en grande partie être dictée par ses résultats cette saison.