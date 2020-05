L’heureux élu est Carlos Sainz. Comme attendu, le pilote espagnol a été choisi, ce jeudi, par la Scuderia Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel à partir de la saison prochaine. Il fera équipe avec Charles Leclerc.

