Coronavirus : Le Grand Prix de France de Formule 1 annulé, le début de la saison en Autriche

Le Grand Prix de France ne sera pas au calendrier de la saison 2020 de Formule 1. Prévu le 28 juin prochain sur le circuit Paul Ricard du Castellet, il a été annulé, ce lundi 27 avril, par les organisateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

«En raison des déclarations du président de la République visant à interdire les grands événements jusqu’au milieu du mois de juillet au minimum et à maintenir la fermeture de l’espace Schengen jusqu’à nouvel ordre, et des récentes décisions annoncées par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France - Le Castellet prend acte de l’impossibilité de maintenir le Grand Prix de France», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Avec cette décision, le Grand Prix de France est le troisième annulé après celui d’ouverture en Australie et de Monaco qui devait se tenir à la fin du mois de mai. Le Grand Prix d’Autriche, programmée le 5 juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg, devrait donc être le premier de la saison. «Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet», a indiqué le PDG de la Formule 1 Chase Carey, précisant qu’il devrait probablement se dérouler «sans spectateurs».

Un calendrier remanié en raison des reports (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada) et annulations (Australie, Monaco, France) sera diffusé «dès que possible». Mais quinze jours plus tard, le paddock devrait être à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui se tiendra également à huis clos. «Je suis extrêmement déçu de vous dire que nous ne sommes pas en mesure d’organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les fans cette année à Silverstone», a déclaré le directeur du circuit, Stuart Pringle.

Et si tout se passe bien et que les conditions sanitaires le permettent, «en septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 Grands Prix», a ajouté Chase Carey. Un scénario des plus optimistes…