Un footballeur du Los Angeles Galaxy licencié après les propos racistes de sa femme

Une situation qu'Aleksandar Katai n'aura pu contrôler à aucun moment. Le joueur du Los Angeles Galaxy, franchise de football aux Etats-Unis, a été licencié après les propos racistes de sa femme sur les réseaux sociaux.

Celle-ci, Tea Katai, avait publié deux photos sur Instagram, la première appelant à «tuer ces m***es» en serbe, en montrant des manifestants se faire rentrer dedans par des voitures de police, la deuxième avec la légende «Black Nikes Matter», sur une image qui proviendrait d'un pillage d'une boutique Nike.

Après avoir d'abord condamné les commentaires dans un communiqué, l'équipe a décidé d'opter pour cette sanction radicale.

When your wife ruins your career... Aleksander Katai wife “kill the shits” pic.twitter.com/JRIoR6Q8w3

