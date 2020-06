Les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue décalées au 24 et 31 juillet à cause… de Fort Boyard ?

Cette fois c’est la bonne ? Reportées dans un premier temps en raison de la pandémie de coronavirus, puis annoncées début août, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue devraient finalement se dérouler fin juillet, selon Le Parisien. Et non pas un samedi, mais un vendredi pour permettre la diffusion…de Fort Boyard sur France 2.

Trouver une date aux deux Coupes nationales a été un véritable casse-tête. Pire qu’une énigme du Père Fouras à résoudre. Mais les instances du football français, avec le diffuseur, sont enfin tombés d'accord. Et le vœu de Noël Le Graët a été entendu.

Après plus de quatre mois d’arrêt, le premier match officiel dans l’hexagone sera bien la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, programmée le 24 juillet au Stade de France. Cette rencontre sera suivie une semaine plus tard de la finale de la Coupe de la Ligue entre le club de la capitale et Lyon, fixée au 31 juillet, toujours dans l’enceinte dyonisienne.

Ces deux dates permettent de répondre aux exigences de l’UEFA qui a fixé aux associations nationales la limite du 3 août pour communiquer la liste des clubs qui participeraient aux compétitions européennes la saison prochaine.

Mais si traditionnellement les finales deux de Coupes nationales se jouent le samedi soir, cette saison fera entorse à cette coutume. Elles se disputeront en effet un vendredi. Cette volonté a notamment été émise par France Télévisions, qui ne souhaite pas bouleverser son célèbre jeu du samedi soir actuellement en plein tournage. Les téléspectateurs pourront ainsi voir deux équipes à la lutte pour un trophée le vendredi et des candidats en quête du trésor de Fort Boyard le samedi.

