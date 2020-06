Ligue des champions : Thomas Meunier finalement prêt à jouer avec le PSG ?

A peine parti, déjà revenu ? Alors que Thomas Meunier vient de s’engager librement pour quatre ans avec le Borussia Dortmund et qu’il aurait refusé de prolonger de deux mois pour achever la saison avec le PSG, le défenseur réfléchirait finalement à disputer la Ligue des champions avec le club de la capitale.

L’international belge n’a pas évoqué le sujet. Dans son message d’adieu, qui a suivi sa signature avec le club allemand, il avait uniquement glissé «la Champion’s League sera parisienne» sans faire part de ses intentions. Mais il serait en pleine réflexion, à en croire le directeur général de Dortmund Hans-Joachim Watzke. «Thomas n’a pas encore décidé s’il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité», a-t-il déclaré dans l’émission Sport-Doppelpass.

un terrain d'entente à trouver

Pas rancunier avec son bourreau en 8e de finale, le Borussia se dit prêt à laisser son nouveau joueur participer au tournoi final de la prestigieuse Coupe d’Europe à partir de mi-août à Lisbonne. «Nous lui avons dit : ‘Si tu veux jouer en Ligue des champions, c’est OK pour nous’», a confié Hans-Joachim Watzke. Et d’ajouter : «Nous savons que cette compétition est la plus prestigieuse pour n’importe quel club et pour n’importe quel joueur. Il suffit désormais de trois victoires pour remporter la Coupe. Thomas s’est bien reposé avec le confinement, il pourrait ainsi jouer la C1 avec le PSG en août, puis nous rejoindre dans la foulée pour effectuer la fin de notre préparation en vue de la nouvelle saison. Qu’il veuille aller au bout de ce projet avec les Parisiens serait tout à fait compréhensible.»

Pour qu’un retour de Meunier puisse aboutir, un accord devra néanmoins être trouvé entre les deux clubs. «Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d’entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances», a indiqué Watzke.

Mais ces «modalités» comportent plusieurs interrogations sur les conditions d’un éventuel come-back au PSG. Le Parisien évoque «un prêt payant de deux mois». Et alors que le champion de France cherche à être raisonnable et à ne pas trop dépenser, il est difficile de le voir payer pour un joueur qui vient de partir gratuitement. Sans compter que Thomas Meunier accuse une semaine de retard dans la préparation par rapports à ces (anciens) partenaires qui ont déjà repris l’entraînement pour préparer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ainsi que la Ligue des champions.

Retrouvez toute l'actualité du PSG ICI