Barça : Xavi prolonge son contrat avec Al Sadd mais avec une clause

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone, Xavi a finalement été reconduit dimanche sur le banc d’Al Sadd (Qatar).

«Le Al Sadd Sports Club annonce officiellement la prolongation du contrat de Xavi Hernandez comme entraîneur principal de l'équipe première pour la saison 2020-2021», indique le club qatarien qui a l’Espagnol comme technicien depuis 2019, après l’avoir eu en joueur depuis 2015.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020