Décès de Mélanie Lemée : Teddy Riner rend hommage à la gendarme tuée

Plusieurs personnes dont Teddy Riner ont rendu hommage à la gendarme Mélanie Lemée, ancienne judokate de haut niveau, décédée samedi après avoir été percutée par un véhicule.

Le décuple champion du monde a posté un message sur Twitter dimanche au lendemain de l’annonce du décès tragique de l’ancienne championne de France militaire.

Agée de 25 ans, Mélanie Lemée avait été plusieurs fois sacrée championne nationale chez les +78kg. Originaire de l’Orne, elle avait représenté la France aux Championnats du monde militaires de judo en 2016.

Pensées pour Mélanie Lemée, sa famille et ses proches



Jeune judokate et gendarme, elle est morte hier dans l’exercice de ses fonctions pic.twitter.com/3yF32VIh5I — Teddy Riner (@teddyriner) July 5, 2020

Une de mes sœurs d’armes nous a quitté trop tôt faute à chauffard. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, ses proches/@Gendarmerie. S’il vous plaît, en cette période de départ en vacances, respectez le code de la route et du vivre ensemblehttps://t.co/ngPAHx1Tm4 — AGBÉGNÉNOU Clarisse (@Gnougnou25) July 5, 2020

En plus des messages postés sur les réseaux sociaux, une cagnotte nommée «Mélanie» a été lancée par des collègues de la jeune femme qui a déjà atteint les 7.000 euros lundi matin.

Le conducteur du véhicule a été interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 27 ans, il déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des délits liés aux stupéfiants et des délits routiers.

Retrouvez toute l'actualité du judo ICI