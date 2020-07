«Fight Island» : Kamaru Usman-Jorge Masvidal, l’affiche de rêve

Kamaru Usman, qui devait affronter Gilbert Burns, sera finalement opposé à Jorge Masvidal, samedi 11 juillet lors de l’UFC 251 sur la «Fight Island» à Abou Dhabi.

Le Brésilien Burns ayant dû déclarer forfait à cause d’un test positif au Covid-19, l’UFC était à la recherche d’un combat de rêve pour l’octogone de l’île de Yas. Et ce sera finalement Masvidal, n°3 chez les welterweight. Autant dire que le combat s’annonce sublime.

Le Nigérian et l’Américain s’affronteront pour la ceinture des poids moyens. De quoi relever un peu plus l’importance de cette confrontation entre deux excellents combattants de MMA.

Et pour ajouter du piment, Kamaru Usman et Jorge Masvidal se détestent. En janvier, sur une radio américaine, les deux rivaux ont failli se battre. «Mon travail est de dominer. Et c’est quelque chose que je fais très bien, c’est pour ça que je suis champion welterweight. On sait tous les deux ce qui va se passer. Tout le monde le sait», a d’ores et déjà annoncé Usman.

«Usman je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le blairer, a de son côté lancé Masvidal. Quand son heure viendra, je lui briserai le visage… d’une manière violente. […] Je vais briser ta volonté. Je vais briser ton esprit. Je vais briser ton visage. Je vais continuer à balancer les bombes aussi longtemps que le combat va durer. Je préfère te prévenir… tu vas te faire baptiser mon frère.» On a déjà hâte.

