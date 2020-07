Formule 1 : Lewis Hamilton en balade en Hongrie

Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix Formule 1 de Hongrie au terme d'un cavalier seul. Le Britannique, qui décroche sa 2e victoire consécutive, s'empare de la tête du classement des pilotes.

Le pilote Mercedes a devancé Max Verstappen (Red Bull), auteur d’un très bon départ malgré sa 7e place et surtout son accident à quinze minutes du départ, et son coéquipier Valtteri Bottas.

Sur le Hungaroring de Budapest, le Britannique, vainqueur la semaine passée sur le Grand Prix de Styrie, après une quatrième place lors du GP d’Autriche, n’a connu aucune difficulté et s’est même payé le luxe de «mettre un tour» à une dizaine de pilotes (5 pilotes ont terminé dans le même tour que lui). Il a aussi pris un point de plus grâce à son meilleur tour en course.

Lewis Hamilton, qui vise un 7e titre mondial (record de Michael Schumacher), s’empare de la tête du championnat du monde des pilotes et compte désormais cinq points d’avance sur Bottas.

