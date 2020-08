LeBron James meilleur que Michael Jordan, selon Allen Iverson

Allen Iverson a indiqué mercredi que LeBron James était pour lui au-dessus de Michael Jordan pour le titre de meilleur joueur de basket de l’histoire.

Interrogé par le rappeur Fat Joe lors d’un échange vidéo, «The Answer», qui a fait les beaux jours de Philadelphie, mais également de Detroit et de Denver avant de faire une escapade en Turquie, a donné son avis sur le débat que beaucoup aiment avoir sur le fameux «GOAT» («Greatest of all time»).

«Autant j’aime Michael Jordan, mais genre mec, mec… LeBron James, il est seul. C’est lui, mec», a répondu Allen Iverson qui a ensuite confié son amour pour Kevin Durant, la star des Brooklyn Nets. De là à placer l’ancien d’OKC et de Golden State au-dessus de Michael Jordan ? Peut-être pas.

Aujourd’hui âgé de 45 ans, Allen Iverson a côtoyé les deux stars sur les parquets de la NBA. Il a affronté Michael Jordan à partir de 1997 lorsqu’il évoluait chez les Chicago Bulls puis lors de son retour en 2001 à Washington, il a même été dans son équipe lors d'un All Star Game. Puis, LeBron James à ses débuts à Cleveland en 2003. Il a même décroché la médaille de bronze aux JO 2004 à Athènes avec James.

Crédit Photo Tom Mihalek/AFP