Vidéo : voici les bus qui étaient préparés en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Le PSG avait tout prévu en cas de sacre en Ligue des champions, jusqu’aux bus pour parader dans les rues de la capitale avec la coupe aux grandes oreilles. Mais ils resteront finalement au garage.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre que deux bus avaient été spécialement préparés pour fêter une victoire dans la plus prestigieuse compétition européenne. Les deux véhicules ont été entièrement recouverts aux couleurs du club parisien. Ils arboraient en gros le logo du PSG et la mention «We are champions» accolée au trophée de la Ligue des champions.

Mais ils ne serviront pas, Neymar et ses coéquipiers s’étant inclinés en finale contre le Bayern Munich (1-0). Tout comme les t-shirts, les casquettes ou autres produits marketing qui avaient sûrement été commandés pour célébrer un éventuel succès européen.