F1 : Renault va changer de nom pour s’appeler Alpine en 2021

Changement de nom et changement de couleurs. A partir de la prochaine saison de Formule 1, l’écurie Renault portera le nom d’Alpine et les monoplaces délaisseront le jaune et noir pour «des couleurs tricolores», a annoncé, ce dimanche, le constructeur français.

«Au centre de la marque Alpine, il y aura la Formule 1. Mettre le sport au cœur du système est important à mes yeux. Cela assurera la pérennité du sport dans notre activité. C’est un grand changement pour Renault même si la marque reste sur la voiture comme motoriste», a déclaré Luca De Meo, arrivé depuis deux mois à la tête du groupe Renault, en marge du Grand Prix d’Italie à Monza.

Les deux pilotes seront l’Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 et qui fera son retour en F1 l’an prochain, et le Français Esteban Ocon.

Ce changement a été fait avec notamment un but précis : «Il faut gagner dimanche et vendre lundi, a ajouté Luca De Meo. Tout comme Aston Martin qui arrivera aussi l’an prochain.» Il a en revanche indiqué qu’il était «trop tôt» pour dire si Alpine s’engagerait dans d’autres disciplines de sports mécaniques sous ce nom, dont notamment l’endurance et les 24 Heures du Mans.

La marque Alpine est célèbre dans l’histoire du sport automobile français pour s’être assurée de nombreux succès, notamment en rallye dans les années 1970. Le premier championnat du monde des rallyes, organisé en 1973, avait notamment été remporté par une «berlinette» Alpine.

L'objectif sera désormais de retrouver les podiums de Formule 1 que l’écurie Renault n’a toujours pas connu depuis son retour en 2016.