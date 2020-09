Pierre Gasly a reçu des appels d’Emmanuel Macron, Kylian Mbappé et Neymar

Une victoire qui a changé sa vie. Vainqueur du Grand Prix d’Italie, dimanche dernier, Pierre Gasly a offert à la France son premier succès en Formule 1 depuis plus de 24 ans. Un exploit retentissant et reconnu à sa juste valeur.

A peine a-t-il eu le temps de quitter son AlphaTauri qu’il croulait sous les félicitations. De toute son équipe mais également de l’ensemble du paddock, du sextuple champion du monde Lewis Hamilton à son ancien coéquipier Max Verstappen en passant par ses amis Charles Leclerc et Romain Grosjean. Et les messages n’ont cessé d’affluer par la suite, que ce soit sur les réseaux sociaux, par message ou encore par téléphone avec notamment un appel venant du plus haut sommet de l’Etat.

«Le président Macron m’a appelé, c’était l’appel le plus inattendu. Il voulait me féliciter, me dire qu’il était très fier et que tout le pays était fier de ce que j’avais réalisé. Ces mots du président sont émouvants et m’ont permis de me rendre compte de ce que j’ai fait, ça m’a rendu fier et heureux», a confié le pilote français à Marca.

Le monde du sport a également tenu saluer sa performance. Et il a reçu entre autres des messages de Kylian Mbappé et Neymar, qui a ravi le supporter du PSG qu’il est. «Ça a été de la folie depuis la fin de la course, j’ai eu des messages de footballeurs comme Neymar, Mbappé, Dani Alves, Rabiot ou Griezmann», a-t-il indiqué. Et il n'y a pas eu que des footballeurs, mais également «des basketteurs, des tennismans et des cyclistes. Je n’arrive pas à croire à tous les messages et les soutiens que j’ai reçus.»

Le Normand va désormais tenter de redescendre du petit nuage sur lequel il est perché pour préparer le prochain Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello, dès ce dimanche, avec l’envie de remonter au plus vite sur la plus haute marche du podium.