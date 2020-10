MMA : le plus grand combattant veut revenir affronter Khabib Nurmagomedov

Georges St-Pierre, considéré comme le meilleur combattant du MMA, pourrait faire son retour dans un octogone. Mais à une condition, affronter Khabib Nurmagomedov.

A l’arrêt depuis 2017, le Canadien, ancien patron des -77kg, est souvent cité pour un retour à l’UFC. Lui-même a laissé la porte entre ouverte mais n’a pas encore franchi le pas. A 39 ans, «GSP» a toutefois confié qu’il ne reviendrait pas pour affronter n’importe qui.

«Si jamais je reviens, je ne reviendrai pas pour beaucoup de combats. Si je reviens, ce serait pour un combat, a-t-il expliqué à ESPN dans des propos retranscris par La Sueur. Et j’ai besoin de prendre, pour moi, le plus gros poisson. Et celui qui pour moi, je crois, est le meilleur en ce moment, le nom est Khabib (Nurmagomedov). En tant que combattant, le plus excitant est de prendre le gars qui semble invincible, imbattable. Il a cette aura d’invincibilité. Mais c’est aussi la chose la plus effrayante à faire.»

Georges Saint-Pierre, qui avait battu Michael Bisping en 2017 pour son dernier combat, devra d’abord attendre le résultat du combat entre Khabib et Justin Gaethje le 24 octobre à l’UFC 254 sur la fameuse «Fight Island» d’Abou Dhabi.

«Il y a trois ans, quand j’ai pris ma retraite, nous avons essayé de faire en sorte que le combat (avec Khabib) se produise, a expliqué l’ancien champion. J’étais tout à fait d’accord. J’essayais de faire en sorte que le combat se produise et l’UFC ne voulait pas le faire. Et maintenant trois ans se sont écoulés, je ne sais pas si l’UFC va changer d’avis. Même si l’UFC veut faire le combat, les stars doivent être alignées.»

