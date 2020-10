Deschamps, l'OM... les confidences d'Adil Rami

Adil Rami, qui sort son livre «Autopsie», s’est confié au Figaro sur deux personnalités qu’il a côtoyé : Didier Deschamps et Jacques-Henri Eyraud.

A l’occasion de la sortie de son bouquin, l’ancien défenseur de l’OM, champion du monde avec l’équipe de France, et qui évolue désormais à Boavista au Portugal est revenu sur ses relations avec le sélectionneur tricolore et son ancien président à Marseille.

«Pascal Planque, Claude Puel (Lille), Unai Emery (Valence, Séville) et Didier Deschamps sont mes plus belles rencontres, a-t-il expliqué au quotidien. Deschamps, j’avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l’encadrer. Pire, je le haïssais. Maintenant, je le remercie. Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m'excuser.»

En revanche, l’actuel patron du club marseillais n’a pas eu les mêmes éloges. Au contraire. «J’'adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais (Jacques-Henri Eyraud, ndlr). Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo (il a travaillé pour Disney) et il croit que c'est la même chose dans le monde du foot. Il m'a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l'OM. Je ne peux pas encore en parler mais un jour on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j'ai été viré injustement et la justice fera son travail.» Deux salles, deux ambiances.