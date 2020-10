Le golf, ce sport qui veut se démocratiser malgré la crise sanitaire

Alors que la majorité des sports est touché par les contraintes sanitaires à cause du Covid-19, le golf, activité de plein air, tire son épingle du jeu.

Malgré un contexte marqué par les incertitudes, la Fédération française de golf a attaqué la rentrée de septembre dernier pied au plancher et est bien décidée à en profiter pour se développer. Avec une grande campagne nationale de communication «Le golf c’est pour la vie», l’objectif est de convaincre les Français que le golf est le sport répondant le mieux à leurs aspirations profondes post-confinement.

«Les Français veulent se reconnecter à la nature, explique ainsi Jean-Lou Charon, président de la FFgolf. Un besoin largement exprimé à la sortie du confinement que la FFgolf ne croit pas passager. La prise de conscience des enjeux environnementaux coïncidait déjà, avant la crise sanitaire, à la montée de cette très forte aspiration. Et la Fédération croit plus que jamais que le golf, sport de nature par excellence, engagé notamment dans un formidable travail pour préserver la très riche biodiversité de ses parcours, a de solides arguments pour séduire de plus en plus de Français.»

Si la communication est de plus en plus forte depuis la rentrée que ce soit sur ses affichages, à la radio ou dans des supports nationaux, cette campagne avait débuté bien plus tôt, lors de la Ryder Cup (opposant les Etats-Unis à l’Europe) qui a eu lieu à Saint-Quentin en Yvelines en 2018.

Souvent considéré comme un sport de «riches», le golf a toujours une image assez négative allant même jusqu’à dire qu’il n’était pas un véritable sport. Mais la fédération a justement voulu casser ce mythe en rendant ce sport plus accessible. Ainsi dans tout l’Hexagone, plusieurs équipements ont été créés (notamment à Bordeaux, Lille et Marseille).

Le stade d'entraînement flambant neuf du Centre de Performance a été inauguré @legolfnational ce mercredi. Une infrastructure de très haut niveau pour les champions et futurs champions du #golf français. #ffgolfhttps://t.co/U93CCOL3Qs — Fédération française de golf (@ffgolf) October 15, 2020

Si aucun n’a chiffre n’a encore été dévoilé par les instances, le golf semble avoir connu un petit regain de forme et accueilli de nouveaux joueurs curieux.

Retrouvez toute l'actualité du golf ICI