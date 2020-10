Rolex Paris Masters : Pourquoi Novak Djokovic renonce à participer au tournoi

Il ne défendra pas son titre. Novak Djokovic a renoncé, ce mercredi, à participer au Masters 1000 de Paris (2-8 novembre). Un choix motivé par sa volonté de s’aligner au tournoi de Vienne, où il pourra remporter de précieux points pour consolider son fauteuil de n°1 mondial.

«Je ne vais pas jouer le Masters de Paris parce que je ne peux pas y remporter de nouveaux points. J’irai à Vienne et à Londres» pour le Masters, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison, a déclaré le Serbe en marge d’un entraînement à Belgrade.

En cas de sacre en Autriche, Novak Djokovic, qui reste sur sa sévère défaite en finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, pourrait en effet engranger jusqu’à 500 points, puisqu'il n’a pas participé au tournoi l’année dernière. «Beaucoup de points sont en jeu» aussi dans la capitale anglaise, a rappelé Nole, qui avait été éliminé dès la phase de groupes l'an dernier, permettant à Nadal de terminer l’année n°1 mondial.

Son absence à Bercy, où il s’est imposé à cinq reprises dans sa carrière, ne lui fera en revanche perdre aucun point car l’ATP a étendu sur deux ans son système de points (au lieu d’un an) en raison de l’interruption de la saison due à la pandémie.

Même s’il prend le risque de voir Rafael Nadal, qui a annoncé sa présence, égaler son record de 36 sacres en Masters 1 000, cette décision parait donc plus que logique pour Novak Djokovic qui veut «entrer dans l’histoire comme le n°1 mondial, qui a passé le plus de semaines au sommet de l’ATP Tour et je vais faire tout mon possible pour y arriver.»

Ce record est pour le moment détenu par Roger Federer avec 310 semaines passées en tête du classement ATP. Mais le Serbe n’est plus très loin avec 291 semaines sur le trône de n°1 mondial.