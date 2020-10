UFC : Khabib Nurmagomedov est-il le meilleur combattant de l'histoire du MMA ?

Après sa 29e victoire, au terme d’une démonstration contre Justin Gaethje, samedi à l’UFC 254, Khabib Nurmagomedov a encore confirmé qu’il était intouchable. De quoi lui garantir la première place de l’histoire du MMA ?

A 32 ans, le Russe a donc décidé, à la surprise générale, de quitter les octogones pour tenir une promesse faite à sa mère, qui «ne voulait pas qu’il combatte sans son père» (décédé du Covid-19 en juillet à ses côtés). Comme il l’a d'ailleurs précisé à Abou Dhabi, après ce KO technique infligé à l’Américain dès la deuxième reprise.

Une victoire fantastique, par soumission (sa spécialité), qui vient appuyer la puissance et l’aura de Khabib Nurmagomedov dans ce sport, depuis ce soir de septembre 2008 où il avait battu Vusal Bayramov pour son premier combat professionnel en MMA. Il a ensuite gravi les échelons, se faisant un nom et mettant au tapis tous ses adversaires. Il faut dire que depuis son arrivée dans la prestigieuse ligue de l’UFC du célèbre Dana White, le natif du Daghestan n’a perdu qu’un seul «round».

Thank you Khabib Nurmagomedov! pic.twitter.com/ews8GVJzkh — UFC Europe (@UFCEurope) October 25, 2020

Évidemment, d’autres avant lui ont impressionné. Il suffit de citer le «Notorious» Conor McGregor (celui qui a pratiquement démocratisé la discipline et qui a d’ailleurs amassé plus d’argent) ou encore Anderson Silva (qui a la plus longue série de victoire) ou Jon Jones (le champion qui a renversé tous les champions sur sa route). Sans oublier, celui qui est encore considéré par beaucoup comme le GOAT (le meilleur des meilleurs), Georges St-Pierre, qui a confié récemment qu’il aimerait bien combattre Khabib. Citons aussi le sous-estimé Demetrious Johnson. Mais à la différence de ces derniers, le champion des légers, comme Floyd Mayweather en boxe, n’a lui jamais connu la défaite ou même de match nul. Que des victoires. 28 au total dont 13 dans la prestigieuse Ligue UFC.

Le GOAT, un débat qui fait rage

Et des victoires avec la manière. Évidemment, on va se rappeler des trois derniers combats avec la démonstration contre Conor McGregor dans le combat du siècle où il avait tout simplement humilié le «Notorious» ou ses facilités contre les Américains Dustin Poirier et Justin Gaethje, deux des plus grands combattants des octogones. Mais avant ça, les sorties du Russe étaient déjà toutes des chefs d’œuvre à montrer à tout amateur de MMA.

S’il n’est peut-être pas le plus technique, Khabib Nurmagomedov est celui qui est le plus efficace. Il ne recule jamais, ne cherche pas le coup de pied fatal mais c’est une sangsue. Il veut à tout pris saisir son adversaire et le dominer au corps à corps. On se souvient d’un célèbre entraînement avec un Ours, quand il était plus jeune, c’est exactement ce qu’il reproduit à chaque combat. Pas étonnant qu’il soit devenu le meilleur combattant de ce qui est considéré comme la meilleure catégorie de MMA.

Alors, pour contre-balancer, il est vrai que Khabib n’a pas forcément affronté tous les plus grands adversaires de sa catégorie pour mettre tout le monde d’accord. Le fait de n’avoir jamais été opposé à Tony Ferguson laisse un petit goût amer. Ce qui aurait d’ailleurs pu lui permettre d’atteindre les 30 succès et de très belle manière. Une revanche contre Conor McGregor, dont on parlait encore ces derniers jours, aurait pu le rendre incontournable.

Comme on le sait tous, dans chaque sport, le débat autour du GOAT continuera à faire débat. Ce que l’on peut dire, c’est que Khabib Nurmagomedov a su bâtir sa légende et l'entretenir, sur et en dehors des octogones. Concernant la place de n°1, libre à chacun de choisir. En tout cas, il va nous manquer.