Football : le record de la plus longue séance de tirs au but au monde a été battu en Israël (vidéo)

Le record du monde de la plus longue séance de tirs au but a été battu, mardi soir, lors d’une rencontre entre le SC Dimona et Shimshon Tel Aviv, en Israël.

Au bout du bout du suspense. En demi-finales des playoffs de 3e division en Israël, le SC Dimona est venu à bout de Shimshon Tel Aviv, mardi soir, au terme d’une séance de tirs au but interminable et irrespirable. Un nouveau record du monde a même été établi, avec pas moins de 56 tirs au total.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6

